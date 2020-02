Der TB Burgsteinfurt musste sich nach der 1:9-Auswärtsklatsche gegen den Tabellenvorletzten erneut mit 1:9 bei 12:29 Sätzen geschlagen geben. Diesmal war der Gegner jedoch Tabellenführer 1. FC Köln II, der nach rund zweieinhalb Stunden Saisonsieg Nummer neun einfuhr.

„Die waren einfach stark“, gab Burgsteinfurts Teamcaptain Sascha Beuing der selbst auch im Doppel und Einzel erfolglos blieb. „Wir laufen auswärts aber momentan auch nicht wie eine Oberliga-Mannschaft auf.“

Als Gründe dafür sieht er unter anderem die großen Unterschiede in puncto Spielbällen und Tischen im Vergleich zur Heimstätte. „Dazu kommt auch noch unser aktuelles Lazarett“, ärgerte er sich. So war sein Bruder Tim Beuing unter der Woche erkältet und daher nicht in der Lage, sein volles Potenzial gegen den Spitzenreiter abzurufen. Auch Jörg Bäumer laboriere derzeit an einer Handverletzung.

Trotzdem war es Bäumer als einziger gelungen, einen Punkt zu erzielen. In seinem Einzel gegen Mussa Aghili behielt er mit einem knappen 3:2 die Oberhand.

„Wichtige Situationen gehen momentan fast immer in die Hose. Das schlägt natürlich auch aufs Selbstvertrauen“, war Beuing angefressen. „Die vergangenen Spiele müssen wir jetzt aber abhaken und uns auf die kommenden Heimspiele konzentrieren.“