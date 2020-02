Die Handballer des TB Burgsteinfurt werden in dieser Saison die Klasse nicht halten können. Dass die Mannschaft von Trainer Jochen Gauls überhaupt noch in der Bezirksliga um Punkte spielen darf, verdankt sie dem glücklichen Umstand, in der Vorsaison mit neun Punkten nicht abgestiegen zu sein. Aktuell sind es beim TBB auf der Habenseite null.