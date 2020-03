Die Sportkegler des TV Borghorst sind aufgestiegen und kegeln nächste Saison in der Regionalliga. Mit einem Auswärtssieg in Tecklenburg schloss der TVB jetzt seine erfolgreiche Saison ab.

Mit 3019 Holz holten die Borghorster so viele Punkte wie keine andere Mannschaft in dieser Saison in Tecklenburg erreichen konnte. Das Highlight setzte Frank Lammerding mit dem Tagesbestergebnis von 814 Holz. Damit knackte er als einziger Gast-Kegler in der abgelaufenen Saison die 800er-Traummarke. Christof Berning verfehlte diese Schallmauer mit 798 Holz nur denkbar knapp. Da die zwei Borghorster in der Unterwertung an allen Tecklenburgern vorbeizogen, war ihnen der Zusatzpunkt bei einer Unterwertung von 18 nicht mehr zu nehmen.

Thomas von Schledorn (743) und Dennis Blankemeyer (664) vervollständigten das gute Mannschaftsergebnis. Nach Ende des Wettkampfes wurde die Meisterschaft ausgelassen gefeiert. Dazu hatte Trikotsponsor Jürgen Breier extra Aufstiegstrikots anfertigen lassen.