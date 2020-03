Der FC Galaxy Steinfurt „empfängt“ am 20. Spieltag der Kreisliga B die Zweitvertretung des SV Burgsteinfurt. Die SVBler spielen also „auswärts auf dem eigenen Platz“ und sind heiß, diesen mit vermutlicher Unterstützung aus der ersten Mannschaft zu verteidigen. „Die Erste von Burgsteinfurt hat spielfrei“, erklärt Galaxys Trainer Nelson Venancio. „Dementsprechend rechne ich damit, dass sie die Zweite im Derby tatkräftig unterstützt.“ Er sieht unter diesen Umständen den Tabellenneunten sogar als Favoriten: „Sie werden dominant spielen und unserer Defensive alles abverlangen.“ Mit Galaxys individueller Offensiv-Qualität will der Übungsleiter jedoch dagegen halten und ab und an Nadelstiche setzen.