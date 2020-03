Da muss Tim Beuing wohl einem Gerücht aufgesessen gewesen sein. Putzmunter stand Bad Hamms Nummer eins, Thomas Pellny, am Samstag an der Platte und machte beim 4:9 seiner Mannschaft gegen den TB Burgsteinfurt drei von vier Punkten für Hamm. Verhindern konnte er die Niederlage allerdings nicht, sodass sein TTC Bad Hamm II ohne Punkte im Gepäck die Kreissporthalle in Stemmert verlassen musste.

„Der wollte sich wohl wieder fit spielen für die Erste. Dass er mal was am Knie hatte, merkte man ihm nicht an“, kommentierte TB-Teamsprecher Tim Beuing das Auftreten des Hammer Spitzenspielers.

Burgsteinfurt hat mit diesem Erfolg sein vorrangiges Ziel erst einmal erreicht: Mit 13:15 Punkten haben die Stemmerter den Relegationsrang verlassen. Dort steht nun der TTV Ronsdorf mit 11:17 Punkten. Es stehen allerdings noch vier Spieltage aus, in denen einiges passieren kann.

Zwei von drei Doppeln gingen an die Gäste, als Yorrick Michaelis gegen Litschke den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Danach musste auch Dennis Schneuing dem Zweitligaspieler Pellny gratulieren, gewann beim 1:3 allerdings den ersten Satz (11:8). Yorrick Michaelis indes bekam im Duell der Einser beim 0:3 seine Grenzen aufgezeigt (6:11, 4:11, 1:11). Ebenso wie Hamms Nachwuchstalent André Bertelsmeier. Der erst 14-Jährige musste gegen TB-Senior Christoph Heckmann spielen. Hier setzte sich die Routine in fünf Sätzen mit 3:2 durch. „Insgesamt war es eine geschlossene Mannschaftsleistung“, erklärte Beuing den 9:4-Erfolg.