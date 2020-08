Eigentlich werden ausscheidende Trainer-und Spieler beim letzten Saisonheimspiel verabschiedet. In diesem Jahr ist alles anders, und selbst das geplante BFC-Stadionfest musste ins Wasser fallen, um als Anlass dafür zu dienen.

Am Samstag nutzte der alte Vorstand des SV Wilmsberg aber die Gunst der Stunde und besuchte geschlossen die letzte Mannschaftsfeier der ehemaligen ersten Mannschaft. Das Trainerduo Christof Brüggemann und Marius Wies hatte diese initiiert und lud die Spieler tagsüber nach Hamm zum Wasserskifahren ein. Anschließend ging es zum Gasthaus Börger, wo bei westfälischer Küche und Kaltgetränken der Abend gebührend ausklang.

Der zwischenzeitlich eingetroffene Vorstand kam nicht mit leeren Händen: Klaus Brüning und Stephan Fischer verabschiedeten Aldo Colalongo (FC Galaxy), Tobias Buck (Adler Buldern) und Lukas Schröder (Fortuna Emsdetten). Lediglich Niclas Ochse (Union 60 Bremen) musste aus privaten Gründen absagen. Alle erhielten den obligatorischen SV-Wilmsberg-Schal, der nach der Fusion demnächst sicher Raritäten-Status genießen dürfte.

Anschließend blickten Brüning und Fischer in einer kleinen Ansprache auf die sechs Saisons unter Christof Brüggemann. Ab 2016 arbeitete er mit Marius Wies als Co-Trainer. Viele Anekdoten und Plaudereien aus dem Nähkästchen kamen bei den Gästen gut an und sorgten für viele Lacher. Auch Brüggemann und Wies ließen es sich nicht nehmen, die Zeit Revue passieren zu lassen und werden sie lange Jahre immer in Erinnerung behalten. Beide erhielten ein eingerahmtes Piggentrikot mit Beflockung und den Unterschriften der Vorständler.

Abschließend blickten alle motiviert nach vorne, denn der Wunsch nach dem Start in die neue Saison mit dem Borghorster FC ist groß.