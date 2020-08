„Ich finde, dass wir ins Kreisoberhaus gehören“, legt sich Nelson Venancio, Trainer des B-Ligisten FC Galaxy Steinfurt, fest. Seiner Meinung nach ist die Chance, in die A-Liga zurückzukehren, in der kommenden Saison so groß wie lange nicht. Jetzt gelte es, diese auch am Schopfe zu packen.

Der Kader bringt genügend Qualität mit, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Dabei setzt Venancio auf eine zentrale Achse bestehend aus dem zum Innenverteidiger umgeschulten Matthias Schäfer, Neuzugang Aldo Colalongo im zentralen Mittelfeld und Diogo Maia Rego in der Spitze. Den vom SV Wilmsberg geholten Colalongo stuft Venancio als den Königstransfer des Sommers ein: „Aldo bringt viel Ruhe und Erfahrung mit. Das bringt uns definitiv weiter.“

Colalongo – der Name spielt auch in anderer Rolle eine wichtige Funktion beim FC Galaxy. Sandro, Vater von Aldo, wirkt seit Winter als Co-Trainer mit. Für Venancio aus zwei Gründen ganz wichtig: „Sandro ist fachlich sehr gut, und wenn ich mich dann mal selbst einwechsele, dann ist da immer noch ein Trainer am Rand.“

Sich selbst zu bringen, das hat Venancio wieder öfter vor. Zwar befindet er sich mit seinen mittlerweile 39 Jahren schon im gediegenen Fußballer-Alter, doch das schreckt den Portugiesen nicht ab: „Ich bin mit Sicherheit kein Flankenläufer mehr, aber wo das Tor steht, das weiß ich noch.“ Seine Einsatzzeiten sollen aber dosiert werden. „Je nachdem ob und wie viele Verletzte es gibt, und wie zufrieden ich mit meinen Jungs bin.“

Im Rahmen der Vorbereitung lässt Venancio ein zweites System einstudieren. Neben dem etablierten 4-2-3-1 soll demnächst auch mit einer Dreierkette in der Abwehr operiert werden. Welches Modell angewendet wird, das sei vom jeweiligen Gegner abhängig, so der Coach.

Als Hauptkonkurrenten stuft Venancio den FC SW Weiner ein. Für eine Überraschung wären seiner Meinung nach die Reserven des SV Burgsteinfurt und des FSV Ochtrup gut. Entscheidend wird sein, dass die „Galaktischen“ nicht wieder so viele Punkte gegen die vermeintlich Kleineren liegen lassen. Aber das werden Venancio und Colalongo den ihren schon noch eintrichtern.