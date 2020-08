Die Idee geisterte schon seit Jahren immer wieder mal durch die Sporthallen der Stadt: Was könnte man auf die Beine stellen, wenn die Handballmannschaften des TB Burgsteinfurt und des TV Borghorst ihre spielerischen Potenziale bündeln und gemeinsam an den Start gehen würden?

In den Jugendmannschaften wird diese Idee jetzt Wirklichkeit: Von der A-Jugend bis zu den Minis gehen die Handballer als Spielgemeinschaft Handball (SGH) Steinfurt in die neue Saison.

Ende vergangenen Jahres kam der Gedanke wieder einmal auf – diesmal entschlossen sich die Verantwortlichen in den Handballabteilungen beider Stammvereine aber, ihn nicht wieder aus den Augen zu verlieren, sondern sich an die Umsetzung zu machen. Eine Arbeitsgruppe aus TBlern und TVBlern hakte alle praktischen und vereinsrechtlichen Fragen ab und stellte den Antrag auf die Bildung einer Jugendspielgemeinschaft an den Westfälischen Handballverband. Der stimmte zu – und dann mussten plötzlich alle sportlichen Aktivitäten eingestellt werden. Erst seit kurzem ist es deshalb möglich, dass tatsächlich Handballer von beiden Seiten des Buchenbergs gemeinsam zum Ball greifen und nicht als Gegner, sondern als Mitspieler auf dem Feld stehen.

„Ausgangspunkt der Gespräche war natürlich auch der Punkt, dass in beiden Stammvereinen bereits manche Altersklassen nicht mehr gemeldet werden konnten und sich diese Situation aufgrund des auch in anderen Sportarten bemerkbaren Rückgangs von jungen Spielern in Zukunft noch verschärfen wird“, beschreibt Uwe Leiß einen der Beweggründe für die Zusammenarbeit der beiden Ortsrivalen. Das Handball-Urgestein, das wie einige andere Spieler auch in seiner aktiven Zeit bereits beide Trikots getragen hat, ist der Leiter der neuen Spielgemeinschaft. „Mit der SGH sind junge Spieler nicht mehr gezwungen, den Verein zu wechseln oder in einer für sie unpassenden Altersklasse zu spielen.“ „Darüber hinaus können in den meisten Altersklassen mindestens zwei Mannschaften gemeldet werden“, ergänzt Jugendwartin Claudia Bakker. „Ziel ist, in Zukunft jeweils eine davon in einer leistungsorientierten und eine in einer breitensportorientierten Liga zu melden, um allen Spielern das ihrer individuellen Leistung entsprechende Umfeld bieten zu können.“

Durch die coronabedingte Zwangspause starten die Ligaspiele in diesem Jahr etwas später – mit den Qualifikationsrunden zur Jugend-Oberliga, an der drei Teams der SGH Steinfurt teilnehmen: Am 5. September (Samstag) hat die weibliche B-Jugend um 14 Uhr in der Willibrordhalle ein Heimspiel gegen den SC Greven, im Anschluss spielt die weibliche A-Jugend um 15.45 Uhr dort ebenfalls gegen Greven. Die männliche B-Jugend steigt am Tag darauf in die Qualifikationsrunden ein, am Sonntag (6. September) um 15 Uhr beginnt in der Buchenberghalle die Partie gegen den BSV Roxel.