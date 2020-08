Zum zweiten Mal wurden jetzt die Vierer-Clubmeisterschaften im Golfclub Münsterland ausgetragen und die besten Teams in der Brutto und Nettowertung ermittelt.

Am ersten Tag wurde ein Vierball gespielt. Bei dem Format spielen zwei Spieler im Team gegen zwei andere. Jeder spielt seinen eigenen Ball, am Ende des Lochs zählt das beste Ergebnis der Paarung.

Tags drauf folgte dann ein klassischer Vierer für die Teams. Hierbei teilen sich beide Spieler einen Ball und schlagen diesen abwechselnd. Beide Varianten gelten als sehr strategische Spielform und werden als Zählspiel ausgetragen.

Bereits der erste Tag war ein spannender Wettkampftag, an dem 20 Teams um den Clubmeistertitel kämpften.

Martina Manhold und Martin Thüning setzten sich mit nur 74 Schlägen an die Spitze und sicherten sich einen Vorsprung von fünf Schlägen auf die Konkurrenz. Trotz einiger Startschwierigkeiten am zweiten Tag ließen Martina Manhold und Martin Thüning sich den Sieg nicht nehmen und wurden mit gesamt 160 Schlägen Vierer-Clubmeister 2020. Das zweite Brutto mit 164 Schlägen ging an Monika Rammert und Sigrid Kracht, die mit 85 Schlägen eine perfekte Runde spielten. Spannend ging es auch in der Nettowertung zu. Nach dem ersten Spieltag gingen Heike Schmitt mit Marcel Schröer in Führung und verteidigten am zweiten den Nettosieg. Platz zwei in der Nettowertung holten sich Hanna Butscheid und Herbert Stommel.