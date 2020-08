Nicht zur Austragung gekommen ist am Sonntag das Erstrundenspiel im Fußball-Kreispokal zwischen dem SV Burgsteinfurt und dem SV Mesum. Der Grund: Bei einem Akteur der Hausherren besteht der Verdacht, dass er sich mit dem Corona-Virus infiziert hat.

Der betroffene Spieler kehrte aus dem Auslandsurlaub zurück, spielte am Wochenende zuvor in Nordhorn für den SVB und trainierte am vergangenen Dienstag mit der Mannschaft. Am Donnerstag setzte er seinen Trainer Christoph Klein-Reesink darüber in Kenntnis, sich aufgrund von Grippesymptomen auf eine Corona-Infektion testen lassen zu wollen.

„Das Ergebnis liegt noch nicht vor, aber in Zeiten wie diesen gehört es sich einfach, das offen zu kommunizieren. Deshalb habe ich die Mesumer informiert“, erklärt Klein-Reesink. Die erste Mannschaft des SVM entschloss sich daraufhin am Samstag, nicht zum Pokalspiel nach Burgsteinfurt zu fahren. Das teilten die Offiziellen Pokalspielleiter Gerhard Rühlow am Sonntagvormittag in einer Mail mit.

Da ein reiner Verdachtsfall kein Argument für einen Nichtantritt sind, kommt der SV Burgsteinfurt weiter. Beide Seiten brachten zwar eine Spielverlegung zur Diskussion, kamen aber auf keinen gemeinsamen Nenner.

Die Bestimmungen sehen vor, dass eine bereits angesetzte Partie höchstens drei Tage nach hinten verlegt werden darf. „Dienstag ist das Stadion belegt, und am Mittwoch hätten wir keine Mannschaft zusammen bekommen. Schade“, so Klein-Reesink, der gerne gespielt hätte. Gewertet wird die Begegnung daher als Nichtantritt des SV Mesum. Folglich ziehen die Burgsteinfurter in die zweite Runde ein, in der der 1. FC Nordwalde wartet.

„Aus sportlicher Sicht ist es natürlich mehr als schade und ärgerlich, dass diese Partie so nicht zustande kommt. Ich habe auch für die Stimmen Verständnis, die unser Vorgehen und unsere Reaktion nicht nachvollziehen können. Auch der Verband hat sicher ein berechtigtes Interesse daran, dass nun nicht alle Spiele, in deren Umfeld ein Verdacht auf Corona besteht, kurzfristig abgesagt werden . . . Dennoch habe ich auch volles Verständnis für die Entscheidung unserer Spieler, die wir als Trainer, die gesamte Mannschaft und der Verein voll mittragen. Niemand lässt das Pokalspiel gerne ausfallen. Aber wenn es Bedenken um die eigene Gesundheit oder die von gefährdeten Angehörigen und Mitmenschen gibt oder im Falle eines leichtsinnigen Handelns auch persönliche Probleme auf beruflicher Ebene zu erwarten sind, muss der Fußball leider hinten an stehen“, positioniert sich Mesums Trainer Thomas Feldkämper.