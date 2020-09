Ein Heimspiel zum Auftakt, zudem gegen einen Liganeuling – das kann dem SV Burgsteinfurt nur recht sein. Grün-Weiß Gelmer kommt am Sonntag nach Stemmert und kann dem SVB schon mal einen Eindruck vermitteln, wo er spielerisch steht.

Wenn auch „nur“ als Zweiter der Kreisliga A1 Münster aufgestiegen, betont Trainer Mohammend Sroub, dass es für ihn in der neuen Spielzeit nicht allein um den Klassenerhalt geht. Mit Offensivfußball will er seine Gegner in die Knie zwingen. Die letzten beiden Vorbereitungsspiele gegen Warendorf und Handorf, beide jeweils aus verschiedenen A-Ligen, gingen allerdings mit 0:2 verloren.

Die wichtigste Frage aufseiten der Burgsteinfurter dürfte die personelle sein. Im Tor stehen Alexander Moll und Jan Stegemann zur Verfügung, Marcel Brameier ist privat verhindert. Thomas Artmann fällt wegen Problemen an der Achillessehne noch aus, Ricardo da Silva, Jan Koers und Lars Kormann haben sich wieder zurückgemeldet und können spielen. Ob Lucas Bahlmann aufläuft, ist noch unklar. „Er ist wieder fit“, sagt Trainer Christoph Klein-Reesink, scheint ihn aber nach zehnmonatiger Pause wegen seines Kreuzbandrisses noch schonen zu wollen. „Reese“ hat mit Bahlmann viel Individualtraining betrieben und musste ihn dabei schon bremsen. „Wir müssen vorsichtig sein“, so der Trainer.