Mit einem 13:7-Erfolg kehrte das Dart Team Steinfurt von seinem Gastspiel aus dem Ruhrgebiet zurück. Der Gegner, der 1. DC Mülheim, ist Gründungsmitglied des nordrhein-westfälischen Dartverbandes, mehrfacher Landesmeister und seit Jahren fester Bestandteil der 1. Liga.

Aufgrund des Auftaktunentschieden gegen den Meisterschaftsanwärter aus Köln gingen die Steinfurter leicht favorisiert in die Partie. Im ersten Block war jedoch eine große Nervosität erkennbar: Unzählige Checkchancen wurden vergeben. Nils Schierbrock, Peter Ruffing und Marcus Maier sorgten für ein zwischenzeitliches 3:3, der starke Marek Brömmelhaus und Erfolgsgarant Manfred Bilderl bauten das Ergebnis zu einer schmeichelhaften 5:3-Pausenführung aus.

Die erfahrenen Mülheimer Spieler sorgten immer wieder durch High Finishes, also der Schließung eines Legs von über 100 Restpunkten mit drei Pfeilen für Nadelstiche.

Nach einer Pausenstärkung kamen die Stemmerter in den Doppelpartien jedoch besser ins Match. Andrej Batz mit Phil Ende sowie Bilderl/Brömmelhaus mit einem Zwölf- und einem 18-Darter sorgten für einen komfortable 7:3-Vorsprung. Doch die Mülheimer gaben nicht auf und verkürzten auf 5:7. Danach ging ein Ruck durch die Steinfurter. Wie verwandelt stürzten sie sich in den letzten Block. Ruffing und Ende erhöhten auf 9:5. Nach zwei weiteren verlorenen Partien, machten Bilderl, Batz, Brömmelhaus und Neuzugang Jonas Aplowski den Sack zu. Am Ende stand ein hart umkämpfter, aber verdienter 13:7-Erfolg, der das Dart Team Steinfurt auf Platz zwei der Tabelle klettern lässt.

Team II kehrte ebenfalls erfolgreich vom Auswärtsspiel aus Münster zurück. Gegen Gastgeber SV Mauritz erwarf sich die Reserve einen 12:8.