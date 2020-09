Nach der Auftaktniederlage gegen Westfalia Leer möchte die Reserve des Borghorster FC nun den ersten Pflichtspielsieg eintüten. Zu Gast ist am morgigen Sonntag die Zweitvertretung des FCE Rheine. „Das ist eine absolute Wundertüte“, findet Trainer Thomas Grabowski. „Die haben einen neuen Coach und den einen oder anderen neuen Spieler. Schwierig einzuschätzen, wie die drauf sind.“ Unabhängig davon peilt Grabowski mit seiner Truppe – wie in jedem Spiel – drei Punkte an. „Und so werden wir es auch gegen Rheine angehen.“ Fehlen wird dabei Joel Wierling, der sich in Leer einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat. „Das ist ein Verlust für uns.“ Jedoch kann sich Grabowski auch auf einige Rückkehrer freuen. Kapitän Daniel Schulze Brock, Kevin Dirkes und Daniel Groll stehen allesamt wieder zur Verfügung, weshalb „Grabo“ seine Truppe als gut gewappnet ansieht.