Im Wilmsberger Waldstadion geht am Sonntag das erste Pflichtheimspiel des Borghorster FC über die Bühne. Ab 15 Uhr empfängt die erste Mannschaft des Fusionsvereins Münster 08.

Mit einem 3:0 in Hörstel ist der BFC verheißungsvoll gestartet, doch den Auftritt benotete Trainer Michael Straube lediglich mit einer „vier plus“. Es gäbe noch viel Luft nach oben was die Chancenverwertung und die Spritzigkeit anbetreffe, findet der Coach. Zudem gelte es, über mehr als nur 60 Minuten gut zu spielen.

Fehlen werden Lars Brechler, Tom Rausch, Simon Kaminski und Max Rengers, was Straube aber nicht nervös macht. „Klar, es fehlen vier wichtige Leute, aber nicht umsonst haben wir unseren Kader in dieser Saison so breit aufgestellt“, hat der Trainer genug Alternativen.

Alternativlos ist das was, Raffael Dobbe in der Innenverteidigung und Nils Schemann auf der rechten defensiven Seite abliefern. An ihren beiden Kapitänen haben die Borghorster sehr viel Spaß. „Nils ist ein echtes Energiebündel. Der wetzt 90 Minuten und ist dabei auch noch torgefährlich – ein Außenverteidiger wie man ihn sich wünscht“, urteilt Straube.

Qualität besitzt auch der Gegner aus Münster. Vor allem vorne sind die 08er gut aufgestellt. Gunnar Weber zum Beispiel. Der operiert wahlweise auf der Zehn oder Neun und bildet mit Thilo Dierkes und Dennis Hamsen ein gefährliches Dreieck. „Auf solche Leute musst Du Deine Jungs einfach hinweisen“, sensibilisiert Straube seine Abwehr.