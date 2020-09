Nur eine Woche nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Münster 08 kommt der Borghorster FC erneut in den Genuss eines Heimspiels. Am Sonntagnachmittag kreuzt Emsdetten 05 im Wilmsberger Waldstadion auf.

Was gegen 05 besser gemacht werden soll als gegen 08, das kommt bei Trainer Michael Straube wie aus der Pistole geschossen: „Die Chancenverwertung.“ Daran haperte es am vergangenen Sonntag, was Straube aber nicht zu hoch hängen möchte: „Solche Tage, an denen das Tor wie vernagelt ist, gibt es eben. Und wenn es das damit für diese Saison gewesen sein sollte, dann kann ich damit leben.“

Bauchschmerzen bereitet ihm vielmehr die angespannte personelle Situation, denn die ist alles andere als rosig. Marius Wies, Max Rengers, Lennart Rausch, Simon Kaminski, Alexander Wehrmann, Lars Brechler und Raffael Dobbe sind echte Wackelkandidaten. „Kann sein, dass vier, fünf von denen doch spielen können. Kann aber auch sein, dass keiner mitmachen kann“, so Straube.

Fest rechnen darf er mit Niklas Thoms, der im zentralen, defensiven Mittelfeld einen guten Job macht. Kopf- und zweikampfstark, zudem läuferisch sehr gut unterwegs ist Thoms enorm wichtig für den BFC.

Gegen die Jutestädter sagt Straube „ein Duell auf Augenhöhe“ voraus. Die 05er hätten echt gute und junge Leute in ihrem Team. Jannis Meyer geht als Kapitän voran, und die Leifelds – Marvin und Benjamin – muss die Borghorster Defensive auch ständig auf dem Radar haben.