Borghorster Reserve ärgert den FSV

Borghorst -

Die Reserve des Borghorster FC hat dem favorisierten FSV Ochtrup einen prima Kampf geliefert und ist dafür mit einem Unentschieden belohnt worden. Julian Bauland hatte den gastgebenden Außenseiter in Führung gebracht (47.), Mohammed Sylla besorgte in der 76. Minute den 1:1-Endstand. BSV-Coach Thomas Grabowski war in höchstem Maß angetan von der Leistung seiner Elf, FSV-Spielertrainer Christopher Ransmann ärgerte sich über zwei verschenkte Punkte.