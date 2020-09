Der zweite Spieltag der Oberliga NRW gestaltete sich für die heimischen Akteure des TB Burgsteinfurt wenig erfreulich. Die Mannschaft um Teamsprecher Tim Beuing unterlag Bayer 05 Uerdingen mit 3:9 und rangiert nunmehr mit einem Remis und einer Niederlage auf dem viertletzten Platz.

„Uerdingen liegt uns nicht“, konstatierte ein geschlagener Teamsprecher, räumte aber auch ein, dass die Gäste insgesamt einen „Tick besser waren als wir“. Es sei jedoch ein knappes spiel gewesen, so Beuing weiter. Untermauert wird diese Aussage von fünf Spielen, die allesamt in die Verlängerung des fünften Satzes gingen.

Der Start indes war perfekt. Dennis Schneuing gewann gegen Christian Peil, eigentlich die Nummer drei Uerdingens, im Duell Eins gegen Zwei mit 3:2. Danach hagelte es sechs Niederlagen in Folge: Yorrick Michaelis (1:3), Klaas Lüken (2:3), Christoph Heckmann, Tim Beuing (2:3), Alexander Michelis (2:3) und Schneuing zogen jeweils den Kürzeren. „Uerdingen hatte ab und zu einfach auch das Quäntchen Glück auf seiner Seite“, bescheinigte Beuing seinen Mitspielern gute Leistungen, aber eben auch ein wenig Pech.

Michaelis und Lüken ließen das Zwischenergebnis von 1:6 anschließend mit zwei Siegen etwas freundlicher erscheinen und verkürzten auf 3:6 durch zwei 3:0-Erfolge gegen Peil (Michaelis) und Ismet Erkis.

Viel gebracht hatte es außer Hoffnung nicht, denn im anschließenden Duell der Vierer unterlag Heckmann mit 1:3 zum 3:7.

In den letzten beiden Auseinandersetzungen der an fünf und sechs gesetzten Spieler mussten die Burgsteinfurter Tim Beuing und Michelis ihren Gegnern jeweils wieder zum Sieg gratulieren. Allerdings erneut jeweils über fünf Sätze, die am Ende mit 9:11 und 7:11 das bessere Ende für Andreas van Huck und Alexander Daun auswiesen.