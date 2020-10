Auf dem Papier ist es keine besonders schwere Aufgabe, die die Fußballer des Borghorster FC am Sonntag im Heimspiel erwartet. Arminia Ibbenbüren hat gerade mal einen Sieg auf seinem Konto, und der datiert ausgerechnet vom vergangenen Sonntag gegen den räumlichen und mittlerweile auch tabellarischen Nachbarn SC Hörstel. Zugegeben, andere Mannschaften haben schon deutlich höher gegen das Team von Trainer Bruno Graw gewonnen, ein 2:1 gehört da eher zu der Kategorie „knapp“.

Die Borghorster indes haben am vergangenen Spieltag mit einem 5:0 beim Aufsteiger Bösensell untermauert, dass mit ihnen in dieser Saison in der oberen Tabellenregion zu rechnen ist. Platz zwei ist schon mal nicht schlecht. „Wir wollen aus dem guten Start jetzt einen sehr guten machen“, verkündet Michael Straube, dass man gegen Ibbenbüren schon beinahe „zu einem Sieg verdammt“ sei. Zumal das eigene 4:0 gegen Hörstel vermuten lässt, dass man „doch stärker“ sei als die Arminia. Alex Hesener, der zuletzt mit zwei Treffern glänzte – ebenso wie Paul Teupe – scheint nach seiner Verletzung zu alter Form zurück gefunden zu haben. „Und was noch besser ist: Wir haben mit Teupe jetzt einen zweiten Angreifer, der ebenfalls trifft. Dadurch sind wir unberechenbarer geworden“, freut sich Straube.

Allerdings ist auch der BFC nicht frei von Ausfällen, denn mit Dennis Brake, Niklas Thomas, Simon Kaminski und Mirco Pöhlker fehlen vier Spieler. Da der Borghorster Kader aber personell in der Breite gut aufgestellt ist, sollte die kein Problem darstellen.