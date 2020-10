Greiwe erlöst den SV Burgsteinfurt

Der SV Burgsteinfurt hat auch sein drittes Heimspiel in der noch jungen Saison für sich entschieden. Gegen Bezirksliga-Aufsteiger SV Mesum II gewannen die Rot-Gelben hoch verdient, aber mit leichter Mühe, 2:1 (1:1).

Die Partie begann mit rund zehnminütiger Verspätung, weil Schiedsrichter Simon Elshoff (Ibbenbüren) nicht auf dem Kunstrasenplatz anpfeifen wollte. Seine Begründung: Zu schlechter Zustand und zu gefährlich. So ging es rüber zum Hauptplatz, wo erstmal die Verankerung der Tore mit einem Bolzenschneider freigeschnitten werden musste.

Losgelöst von allen Ketten legten die 22 Akteure eine erste Halbzeit hin, die für viel Diskussionsstoff sorgte. Der SVB war das tonangebende Team und erspielte sich mehrere Hochkaräter, nutzte aber nur einen: Lars Kormann gewann auf der linken Seite zwei Zweikämpfe und passte den Ball mustergültig in die Gasse. Jonas Greiwe nahm die Kugel auf, steuerte schnurstracks in den Mesumer Strafraum, umkurvte Keeper Daniel Renger und vollstreckte – 1:0 (23.). Aber nur vier Zeigerumdrehungen später fiel der Ausgleich, als Lars Jenders von einem Fehler im Burgsteinfurter Mittelfeld profitierte. Hektisch wurde es in der Schlussphase des ersten Abschnitts, als kurz hintereinander zwei Gäste vorzeitig vom Feld mussten: Philip Grewe (Rot, Meckern) und Jenders (Meckern, Foulspiel).

Mit zwei Mann mehr auf dem Feld stand außer Frage, wer den Ton angibt – die Rot-Gelben aus der Kreisstadt. Was sich aber als kompliziert erweisen sollte, war, aus den zahlreichen Gelegenheiten Kapital zu schlagen. „Das haben wir einfach nicht gut gemacht“, so Trainer Christoph Klein-Reesink.

In der 73. Minute brach Greiwe mit seinem zweiten Tor des Tages den Bann. Levin Schmieder führte einen Freistoß schnell aus, Kormann schoss, und den von SVM-Keeper Renger zunächst abgewehrten Ball drückte Greiwe über die Linie – 2:1.

„Das Tor muss einfach eher fallen. Dann hätten sich wahrscheinlich ein 3:1, 4:1 oder 5:1 angeschlossen. So lassen wir die mit Mann und Maus kämpfenden Mesumer noch am Leben“, kritisierte Klein-Reesink die Seinen für die fehlende Kaltschnäuzigkeit. Ansonsten hatte der Übungsleiter wenig Grund zur Kritik, denn die Burgsteinfurter machten ansonsten eine wirklich gute Figur.

SV Burgsteinfurt: Moll – Kiwit (64. Schultheis), Koers, Hauptmeier, Hintelmann – Schmerling, Greiwe, Grabbe (83. Inenguini) – Bahlmann (90. Kardesler), Artmann (64. Schmieder), Kormann.

Tore: 1:0 Greiwe (23.), 1:1 Jenders (27.), 2:1 Greiwe (73.).

Bes. Vorkommnisse: Rote Karte gegen Mesum Grewe (35., Meckern) und Gelb-Rot gegen Mesums Jenders (39., Meckern/Foulspiel).