Die Mitgliederversammlung des TC GW Burgsteinfurt unter Corona-Vorzeichen fand nicht wie üblich in der Tennisklause, sondern mit ausreichendem Abstand auf Platz 1 der Tennishalle statt. Vorsitzender Eyup Koc blickte nur kurz auf das Tennisjahr 2019 zurück, waren doch mit Ausnahme der Herrenmannschaft alle Mannschaften vom Meisterschaftsbetrieb zurückgetreten.

Dafür widmete er sich stärker anderen Glanzpunkten des Jahres: Im Rahmen der Aktion „Moderne Sportstätten 2022“ waren dem TC GW beachtliche Summen für die Renovierung des Hallendachs und des Vereinsheims der Außenanlage zugewiesen worden. An dieser Stelle wurden dem Stadtsportverband und dem Kreissportbund noch mal ausdrücklich für deren Unterstützung gedankt.

Positiv hatte sich auch die Aktion „Sport im Park“ unter Federführung des Kreissportbundes auf die Mitgliederzahl ausgewirkt, die mittlerweile bei 241 liegt. Besonders erwähnt wurde die florierende Jugendarbeit: Immerhin befinden sich derzeit 34 Kinder im Training bei Manfred Neuenfeldt. Ein zusätzliches Fördertraining für Kinder und Jugendliche mit Unterstützung aktiver Tennisspieler der Herrenmannschaft wird ins Auge gefasst.

Die Sportwarte Andreas Danel und Jens Vanheiden ließen es sich trotz ausgefallener Meisterschaftsspiele nicht nehmen, im Rückblick auf die sehr gute Beteiligung an den diesjährigen Clubmeisterschaften zu verweisen. Sie würdigten nochmals die jeweils Erst- sowie Zweitplatzierten in den Kategorien Einzel, Doppel und Mixed. Die gemeldete Herrenmannschaft konnte sich den zweiten Tabellenplatz in der Saison sichern.

Nach dem Bericht des Kassenwartes Andreas Janssen bestätigten die Kassenprüfer Harald Mauser und Jonas Farwick eine einwandfreie Kassenführung. Bestätigt in ihren Ämtern wurden Vorsitzender Eyup Koc und Schriftführerin Doris Stahlhut. Eine besondere Ehrung erfuhr Udo Farwick für seine 25-jährige Vereinszugehörigkeit.

Mit dem Hinweis auf den nächsten Arbeitseinsatz auf der Außenanlage am 24. Oktober (Samstag) wurde die Jahreshauptversammlung des geschlossen.