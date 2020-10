Für die Reserve des Borghorster FC geht die Reise am sechsten Spieltag zum Tabellennachbarn TuS St. Arnold. Den Gegner schätzt BFC-Coach Thomas Grabowski auch dementsprechend ein: „Auf Augenhöhe.“ Die BFCler warten noch immer auf den ersten Saisonsieg. Denn bei starker Defensive (sechs Gegentore, viertbester Wert der Liga) hat die Offensivreihe bislang nicht allzu viel Zielwasser getrunken und findet sich mit zwei Treffern ganz unten in dieser Wertung wieder. „Wir werden dieses Mal unser Heil in der Offensive suchen“, erklärt Grabowski. „Wir wollen St. Arnold Druck machen, sie zu Fehler zwingen, um so unsere Tore zu erzielen.“ Dafür nimmt er jeden Einzelnen in die Pflicht.