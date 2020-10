Die Kreisliga-Handballer des TB Burgsteinfurt haben nach der Auswärtsniederlage zum Saisonstart in Mettingen auch ihr erstes Heimspiel verloren. Am Samstagabend setzte es eine am Ende zu hoch ausgefallene 29:38 (17:16)-Pleite gegen den SC Hörstel.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit den Faden verloren“, sagte TBB-Trainer Jochen Gauls nach der Schlusssirene. In der Tat konnte seine Mannschaft in den ersten 30 Minuten die Partie offen gestalten. Beide Teams agierten mit viel Tempo und damit auch mit viel Risiko. Die Gäste hatten nicht nur Größenvorteile, sondern waren auch in puncto Kraft den TBB-Männern überlegen. In der 14. Minute beim Stand von 7:7 zeigten die Referees dem Hörsteler Nico Bruns die Rote Karte nach einem heftigen Foul an Lukas Geißler. Ohnehin gab es viele Zeitstrafen in einer harten aber unter dem Strich fairen Auseinandersetzung – insgesamt 15 an der Zahl.

Der Turnerbund lag zwar fast immer vorne, aber mehr als ein Zwei-Tore-Vorsprung kam nie heraus. Zur Pause führten die Gastgeber 17:16.

Anfangs der zweiten Halbzeit machte sich die körperliche Unterlegenheit der Stemmerter bemerkbar. Hörstel drehte die Partie und führte 23:20 (40.). Jetzt rannten die Burgsteinfurter einem Rückstand hinterher. Den konnten sie zumindest in Grenzen halten. Allerdings hatten sie auch Glück, als die Schiedsrichter nach sehr harten Fouls zwei TBB-Spielern nicht den roten Karton zeigten.

In der Schlussphase ließen beim Turnerbund aber die Kräfte stark nach. Die Hörsteler bekamen kaum noch Gegenwehr. Jeder Fehler der Stemmerter wurde mit Tempogegenstoßtoren bestraft. So machte der SCH den deutlichen 38:29-Auswärtssieg perfekt.

Gauls war ziemlich bedient: „Am Schluss brachen die Dämme. Und wenn nichts mehr läuft, dann gibt es auch Unstimmigkeiten im Team. Jetzt haben wir erst einmal zwei Wochen Pause und können den verpatzten Saisonstart aufarbeiten.“

Tore: Averbeck (7/5), Huser (6), Höck (5), Al Mahameid, Amine, Hüsing, Röll, Vinhage (je 2) und Geißler (1).