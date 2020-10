Vor eine echte Probe werden am Sonntag die B-Liga-Fußballer des FC Galaxy Steinfurt gestellt. Mit dem 1. FC Nordwalde II kommt eine der besseren Mannschaften in der Kreisliga B. Nur gut, dass die „Galaktischen“ ein paar Kicker in ihren Reihen haben, die sich in blendender Verfassung befinden.