Eine respektable Leistung zeigten die Fußballerinnen des FC Galaxy Steinfurt im Heimspiel gegen den Aufstiegsanwärter SW Esch. Eine Belohnung gab es dafür jedoch nicht, denn die Gäste gewannen mit (3:1).

Schon in zweiten Minute setzte sich die aktuelle Pechsträhne des FCG fort, als Maria Nickel mit einem Freistoß das 1:0 für Esch erzielte. „Wir haben die Köpfe aber nicht in den Sand gesteckt und eine Reaktion gezeigt“, freute sich Galaxy-Trainer Hennes Jerzinowski über viel Engagement in den eigenen Reihen. So hielt das Heimteam die Partie gegen den Favoriten völlig offen.

Daher war der Ausgleich, den Lara Kreimer mit einem verwandelten Foulelfmeter erzielte (56.), auch nicht unverdient. Ärgerlich zu diesem Zeitpunkt für Jerzinowski und Co.: Anna Westhoff schied mit Problemen am Sprunggelenk aus und vergrößert für vier bis sechs Wochen das Galaxy-Lazarett.

Ein Abwehrfehler leitete das 2:1 für Esch ein (Pia Monika Bergfeld, 75.). Daraufhin setzte Jerzinowski alles auf eine Karte und ließ offensiver agieren. Das zahlte sich nicht aus. Im Gegenteil: In der 88. Minute machte Stephanie Ahlers mit ihrem 3:1 alle Hoffnungen der Gastgeberinnen auf einen Punktgewinn zunichte.

„Obwohl wir personell eine Ausfälle hatten, waren wir mindestens gleichwertig. Um so mehr schmerzt die Niederlage“, ärgerte sich Jerzinowski.