Was der nächste Gegner des SV Burgsteinfurt an Ergebnissen vorzuweisen hat, macht nicht nur den geneigten Statistiker stutzig: 5:1 gewann die Ibbenbürener Spielvereinigung vor Wochen gegen den TuS Recke, um eine Woche später mit 1:2 eine Niederlage in Gelmer zu kassieren. Tecklenburg schlug die Elf von Trainer Heiko Becker zuletzt klar mit 4:2. Drei Tore steuerte Marvin Hagemann bei, eines schoss sein Bruder Kevin, der mit vier Treffern jetzt bester Torschütze der ISV ist.

„Das war schon voriges Jahr eine gute Truppe. In Ibbenbüren haben wir zwei Mal verloren, das Heimspiel haben wir gewonnen“, erinnert sich SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink an die Begegnungen. Aufgrund der personell angespannten Situation – Yannick Grabbe hat sich das Knie verdreht und kann nicht spielen – wird sich Klein-Reesink für die Mitte was einfallen lassen müssen. Thomas Artmann, der jedoch noch nicht bei 100 Prozent sei, Levin Schmieder oder Nico Schmerling seien eine Option. Darüber hinaus fehlt auch Hans Dimitri Inenguini, der sich in den Urlaub verabschiedet hat.

„Alex Hollermann trainiert aber schon wieder“, freut‘s den Trainer. Ob er schon spielen wird, ist noch ungewiss. Er dürfte eher zum Einsatz kommen, wenn der SVB kurz vor Schluss mit 0:1 zurückliegen sollte, oder es unentschieden steht.

Vor allem aber fordert Klein-Reesink von seinen Leuten eine bessere Einstellung, sprich Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, Aggressivität und Körpersprache in dem Spiel gegen Ibbenbüren als noch zuletzt gegen Münster 08, wo seine Mannschaft all diese Tugenden vermissen ließ und dem Gegner mehr oder weniger freiwillig das Spiel überlassen hat.