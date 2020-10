„Es war ein schmeichelhafter Sieg, für den wir auch noch ein Eigentor des Gegners benötigten.“ Florian Gerke war mit der Leistung seiner Mannschaft, die bei Blau-Weiß Aasee zwar mit 2:0 (1:0) gewann, nicht zufrieden. „Alex Heseners Tor war unsere einzige Chance in der ersten Halbzeit. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, aber Aasee hat stärker gespielt, als wir es erwartet hatten: mutig und aggressiv nach vorne“, analysierte der Trainer des Borghorster FC die ersten 45 Minuten.

Mit einem Schuss aus 16 Metern markierte Hesener in der 35. Minute nach einem Angriff über die rechte Seite über Paul Teupe und Lars Brechler die Führung. Das war es aber auch schon, denn die Borghorster waren auf dem seifigen Untergrund an der Wienburgstraße nicht in der Lage, ein effektives Angriffsspiel auf die Beine zu stellen.

Das wurde in zweiten Spielabschnitt nicht wesentlich besser, allerdings wusste Florian Gerke von Entlastungsangriffen der Gastgeber oder gar zwingenden Torchancen auch nicht zu berichten. „Es gab viele Standards auf beiden Seiten, aber die wurden letztlich schlecht ausgespielt“, war der BFC-Trainer enttäuscht.

Ein Eigentor von Maximilian Picht in der 61. Minute musste schließlich herhalten, dass das Borghorster Trainergespann ein wenig aufatmen konnte. Diesmal war es ein Angriff über die linke Seite. Die Flanke von Alex Wehrmann erreichte zwar nicht seine Anspielstation, war aber trotzdem im Tor, da Picht vor dem einschussbereiten Ricardo Bredeck seinen Fuß hinhielt und ins eigene Netz traf.

Danach lief auf beiden Seiten in puncto Torszenen nicht mehr viel, sodass die Partie mit diesem Spielstand endete und Borghorst mit 18 Punkten wieder auf Platz zwei steht.

Borghorst: Teupen – Hermeling, Markfort, Dobbe, Schemann (82. M Pöhlker) – Rengers, Krumme – Wehrmann (73. M. Thoms), Hesener, Brechler (72. Karatoprak) – Teupen (58. Bredeck).

Tore: 0:1 Hesener (35.), 0:2 Picht (61. ET, Picht).