Die Fußballerinnen des FC Galaxy Steinfurt haben endlich ihren ersten Dreier feiern können. Die Mannschaft von Trainer Hennes Jerzinowski siegte am Sonntag bei der Zweitvertretung von Union Wessum mit 3:0 (2:0) durch Tore von Pauline Lüttecke, Anna-Lena Bröcking und Hannah Scheipers und hat jetzt vier Punkte auf ihrem Konto und steht auf dem achten Tabellenplatz.

„Das wurde auch Zeit, und endlich hatten wir auch mal das Glück auf unserer Seite, denn wir haben früh unser erstes Tor erzielt. Das gab uns Sicherheit“, erklärte der Coach. Pauline Lüttecke traf nach einem Angriff über den rechten Flügel nach einer Flanke von Anni Bauland bereits in der dritten Minute.

Eine Viertelstunde später war Anna-Lena Bröcking nach einem Scheipers-Pass in den freien Raum erfolgreich und erhöhte auf 2:0. Weitere Möglichkeiten von Lüttecke, Bauland und Scheipers folgten, doch auf dem tiefen Boden wollte trotz deutlich mehr Ballbesitz des FCG ein weiterer Treffer (noch) nicht folgen. Einmal musste sogar die Latte herhalten, als Lara Kreimer kurz vor der Pause bei einem Freistoß nur das Aluminium traf.

Erst nach dem Seitenwechsel war Hannah Scheipers in der 75. Minute nach einem Schuss von Kristin Trapmann per Abstauber erfolgreich und erzielte das 3:0 – womit die Partie entschieden war. Die Wessumer Gastgeberinnen hatten zwar noch zwei Torchancen, die jedoch von Katharina Nicolaus im Steinfurter Gehäuse beide vereitelt wurden. „Der Sieg war hochverdient“, sagte Jerzinowski, der mit seinem Team am 8. November nun gegen Langenhorst antritt.