Das lag daran, dass es in den 1960ern kaum Sporthallen gab. Lediglich Stemmert mit der Baumgartenhalle und, im näheren Umkreis, Rheine mit der Sporthalle der Elisabethschule verfügten über Sporthallen in den genormten Größen.

In Burgsteinfurt richtete der Turnerbund auf dem Sportplatz am Bagno an Christi Himmelfahrt immer ein Pokalturnier aus. Acht Mannschaften nahmen in zwei Gruppen zu je vier Teams daran teil, unter anderem auch der VfL Ladbergen.

Heißes Pflaster

„Ladbergen war damals schon ein heißes Pflaster“, erinnert sich Jörg Fülling, aus dessen Fundus das Bild stammt. Zwei seiner Cousins, Manfred und Günter Köster, standen in der Mannschaft des TBB.

Problematisch war allerdings, dass der Bagnosportplatz nur über zwei Fußballtore in den regelkonformen Maßen verfügte. Für ein Kleinfeldturnier, bei dem natürlich auf kleinere Tore gespielt wurde, unbrauchbar. „Die Tore wurden von einem Mitspieler, Erwin Bartholomaie, hergestellt. Der war Schlosser von Beruf und konnte schweißen“, weiß Jörg Fülling noch genau.