Mehr Tempo durch Aerodynamik

Mein erstes Rennrad war rot und im Vergleich zu den heutigen schwer wie Blei, weil aus Stahl. Es war ein Colnago Saronni mit einer Shimano 105-Schaltung und Pedalen, die den Fuß mit Lederriemen festhielten. Die Schalthebel waren am Rahmen montiert, zwei Kettenblätter (52 und 42 Zähne) vorne, fünf Ritzel (13/19) hinten. Die Züge der Bremshebel ragten hoch über den Lenker hinaus. Die Schuhe für die Riemenpedalen hatte ich von einem Freund meines Vaters geschenkt bekommen. Sie waren schwarz mit kleinen Löchern und hatten eine Holzsohle, unter die eine kleine Platte geschraubt war. Die hatte in der Mitte eine Rille, mit der man sich in die Pedalen einrasten konnte. Gebunden wurden sie mit Schnürsenkeln. Das Gehen war nicht gerade angenehm auf diesen Tretern, zumal es aussah, als hätte man die Hosen voll. Ein Trikot hatte ich noch nicht, das gehörte erst später zu meiner Ausrüstung und war aus Polyester und – wie sich das gehörte – eng anliegend. Verglichen mit den heutigen Rennmaschinen war diese Mühle ein Monster – und dennoch konnte man damit ganz schön flott von der Stelle kommen.

Heute schreibt der internationale Radsportverband (UCI) vor, dass ein Rennrad mindest 6,8 Kilo wiegen muss. Die Colnago-Maschine, auf der Eddy Merckx 1972 den Stundenrekord (49,431 km) fuhr, wog 5,75 Kilo. Joop Zoetemelk gewann 1980 als erster Niederländer die Tour de France auf einem Raleigh-Rad, das immerhin noch zehn Kilo Gewicht aufwies. Der letzte Tour-de-France-Sieger, der auf einem Rad aus Stahl gewann, war Miguel Indurain 1994 auf einem Pinarello.

Das musste der Spanier wegen seiner Größe von fast 1,90 Meter und seines Gewichtes von 92 Kilogramm wahrscheinlich sogar fahren. Bei Alu- und Carbonrahmen hatte man zu der Zeit immer noch Bedenken wegen der Stabilität. Nur zum Vergleich: der ebenfalls fünfmalige Tour-de-France-Sieger Bernard Hinault wog lediglich 62 Kilo.

Wobei das eigentlich Revolutionäre im Radrennsport vielleicht nicht unbedingt der Übergang von Stahl (bis in die 90er Jahre) auf Aluminium und Carbon war, sondern die Verbesserung der Komponenten und der Erkenntnisgewinn aus der Aerodynamik.

Schaltungen sind heutzutage schon elek­tronisch, die Bremsen arbeiten nicht mehr mit Belägen, die auf langen Abfahren aufgrund der Reibungshitze anfangen zu qualmen, sondern mit Scheiben, die Übersetzung (Anzahl der Schaltmöglichkeiten) ist nicht mehr nur fünffach, sondern zwölffach, und die Füße werden per Klick in die Pedalen eingehakt.

Die für mich erste Revolution erlebte ich bei der Umstellung von Rahmen- auf Lenkerschaltung. Verglichen mit der Rasterschaltung (SIS) mit Hebeln am Rahmen, bei der man zwar nicht mehr manuell feinjustieren musste, ein großer Schritt. Das Schaltsystem war in den Bremshebeln integriert, wodurch nicht mehr am Rahmen rumgefummelt werden musste.

Als die Firma LOOK Mitte der 1980er Jahre mit dem Klickpedalsystem um die Ecke kam, mussten wir Amateursportler erstmal lernen, damit umzugehen. Die Kraftübertragung wurde verbessert, aber in den ersten Wochen häuften sich auch die Seitwärtsstürze, weil man an der Ampel nicht schnell genug aus dem Pedal herauskam.

Wie wichtig die Aerodynamik (Wissenschaft von den strömenden Gasen, besonders der Luft) auch im Radsport sein kann, bewies 1989 Greg Lemond, als er dem Tour-Führenden Laurent Fignon beim abschließenden Zeitfahren über 24,5 km 58 Sekunden abnahm und die Tour gewann. Helm, Rahmen, Laufräder, Schuhe und Bekleidung – all das kann über Sieg oder Platz zwei entscheiden.

Vor allem der Rahmen und die Laufräder mit ihren Felgen sind ein entscheidender Faktor und lassen sich sehr genau in verbesserte Wattzahlen umrechnen. Hochprofilfelgen weisen bei Seitenwind den Vorteil auf, dass sie nicht bremsen, sondern sogar schieben (Segeleffekt). Zudem müssen weniger Speichen verbaut werden, also ein Minus an bremsenden Luftwirbeln. Allerdings beweisen diese Felgen ihr Potenzial ab einer Geschwindigkeit von 35 km/h.

„Es ist tatsächlich so, man ist schneller. Es ist ein Zusammenspiel aus den verschiedenen Komponenten von Rahmen, Laufrädern und Kleidung. Und je mehr du draufdrückst, umso schneller fährst du. Hinzu kommt, dass der Rollwiderstand durch die schlauchlosen Reifen besser ist“, erklärt Philipp Bartsch vom Rolinck Racing Team. Wie beim Mountainbike wird in die Reifen eine Dichtmilch auf Latexbasis eingebracht. Das verhindert unter anderem auch Defekte und Durchschläge. Unplattbar eben.