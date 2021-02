Sprintstart mit kleiner Schippe

Kreis Steinfurt -

Wie hat sich das Leben im Laufe der Jahre doch verändert. Musik per Sprachbefehl – früher undenkbar. Nur im Sport muss der Mensch noch selbst vor den Ball treten, damit er rollt und der Läufer seine Muskeln aktivieren, damit sie Bewegungen ausführen. Beim Material allerdings haben Forschung und Entwicklung Fortschritte gemacht. Die Westfälischen Nachrichten stellen in einer Serie dar, wie sich das Material in verschiedenen Sportarten verändert hat.