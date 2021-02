Im vorigen Jahr Platz fünf mit 16,70 Meter, diesmal Rang sechs mit 16,35 m – es hätte besser laufen können für Hanna Meinikmann aus Burgsteinfurt, die am Samstag für den TV Wattenscheid bei den Deutschen Hallenmeisterschaften mit der Vier-Kilo-Kugel in den Ring stieg.

Als Siegerin stand am Ende des Tages Christina Schwanitz vom LV Erzgebirge oben auf dem Treppchen. 18,87 m hatte die 35-jährige Mutter von zwei Kindern gestoßen und damit die EM-Norm von 18,20 m übertroffen, während die zweitplatzierte Sara Gambetta (SV Halle) mit ihren 18,06 m haderte, die eben nicht für die EM reichten. Dritte wurde Katharina Maisch (LV Erzgebirge) mit 17,65 m, vor Meinikmanns Mannschaftskameradin Julia Ritter mit 17,36 und Sarah Schmidt (LV Erzgebirge) mit 16,92 m.

Angesichts der Konkurrenz in Dortmund war Meinikmann mit der Platzierung zufrieden. Mit der Weite jedoch nicht, denn aufgrund fehlender Wettkämpfe im Vorfeld fehlte ich einfach eine gewissen Routine. Im vorigen Jahr war sie aufgrund von Pfeiferschem Drüsenfieber körperlich nicht auf der Höhe und hatte dadurch im Januar ihren ersten und einzigen Wettkampf.

„Im Training hatte ich vorher immer über 16 Meter gestoßen. Im Wettkampf selbst steigert man sich meist um 50 Zentimeter, bei mir ist das manchmal sogar ein Meter. Aber mir fehlte einfach die Wettkampfroutine. Die brauche ich“, sagt die Burgsteinfurterin.

Das lief für die Teilnehmerinnen vom LV Erzgebirge anders. Die hatten in Chemnitz einige Wettkämpfe durchführen können. „Das war bei uns in Nordrhein-Westfalen nicht möglich“, sagt die Sportstudentin, die aktuell fast ständig mit Maske an der Uni herumläuft. Selbst bei den praktischen Übungen – „ich hatte gerade Handball, mit Maske“ – muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. „Das ist kein Vergnügen“, sagt die 22-Jährige, die erst im Mai wieder ihren nächsten Auftritt haben wird, wenn die Werfertage anstehen.