Nick Selutin als Straßenkicker zu bezeichnen, ist sicherlich nicht falsch. Sein Können hat sich der 19-Jährige nämlich unter anderem auf dem Bolzplatz am Kreislehrgarten angeeignet. „Den gibt es leider nicht mehr, aber früher war ich oft dort“, erzählt der Burgsteinfurter, der in der kommenden Saison für die U 23 des SC Preußen Münster in der Oberliga auf Torejagd geht. „Nick ist ein spannendes Talent, ein super Fußballer und ein toller Typ“, lobt Daniel Feldkamp, seines Zeichens Co-Trainer der Preußen-Zwoten. Zeigen durfte es Selutin zuletzt nicht – die Corona-Zwangspause stoppte die ehrgeizigen Pläne des Stemmerters.