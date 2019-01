Von Ansgar Griebel

Marco Antwerpen wartete gleich im ersten Spiel des neuen Jahres mit einigen Überraschungen auf. Die erste war bereits am Freitag aktenkundig, als Tobias Rühle zum Fernsehstudium der Partie beordert wurde und die Reise gen Osten gar nicht erst antrat. Auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena folgten dann die nächsten Unvorhersehbarkeiten – wohl auch für den Gegner aus Jena. So räumte Lion Schweers seinen Platz in der Zentrale, die dann von Sandrino Braun besetzt wurde, der als Basisstation in der Dreierkette von Ole Kittner und Simon Scherder assistiert wurde.

Im Angriff hatte Rufat Dadashov dann einiges vor sich: Etwas mehr Raum als gewohnt und gleich zwei Mitspieler. Philipp Hoffmann und Cyrill Akono, dessen Einsatz nach starken Trainingsleistungen und solidem Auftritt bei der Generalprobe gegen Fortuna Köln nicht mehr ganz überraschend kam. Kein Platz in diesem System blieb für Martin Kobylanski. Aus der Startelf, die den Jahresabschluss gegen Fortuna Köln in den Sand setzte, standen nur noch fünf Spieler zu Beginn auf dem Platz.

Die ganzen Neuerungen blieben dann auch nicht ohne Folgen, den erhofften ebenso wie den zu befürchtenden: Die Preußen begannen mit mehr Ballbesitz und kontrolliertem Spielaufbau, luden aber hinten gleichzeitig zum Tag der offenen Tür. Die Gastgeber suchten und fanden die Lücken im neuen Abwehrverbund, sodass am Ende immer wieder Münsters frisch gebackener Sportler des Jahres seine Klasse unter Beweis stellen musste. Schulze Niehues klärte in letzter Instanz gegen Florian Brügmann (13.) und riskierte Kopf und Kragen, um fünf Minuten später vor dessen Bruder Felix zu retten.

" „Das war eine gute Vorstellung von uns. Damit dürfen wir zufrieden sein.“ Trainer Marco Antwerpen "

Zwischendrin hatten die Brügmanns dann einmal den Preußen-Keeper überwunden, verpassten dann aber knapp den Ball (Felix) und knapp das Tor (Florian). In dieser Phase verdichtete sich die Partie in der Preußen-Hälfte, während Jenas Keeper Raphael Koczor zunehmend vereinsamte. Es brauchte eine gute halbe Stunde, ehe das neue System in den Drittligabetrieb implementiert werden konnte. Hoffmann und Akono hatten deutliche Tempovorteile, Druck wurde auf-, leider aber nicht final abgebaut.

Ernstzunehmende Chancen der Gäste blieben mangels Abschluss bis zum Halbzeitpfiff Mangelware. Die Zwischenbilanz für den mit 1,81 m nicht gerade mit Innenverteidiger-Gardemaß ausgestatteten Sandrino Braun fiel bis dahin gar nicht so schlecht aus. Am Boden funkte er den Gästen zwei Mal entscheidend in die Parade, im Aufbau durfte er sich das eine oder andere Mal erfolgreich um den Libero-Gedächtnis-Preis bewerben. Unter dem Strich ein starker Auftritt des Münsteraners.

Erster Wechsel nach 76 Minuten

Auch dem Trainer zumindest schien gefallen zu haben, was er 45 Minuten zu sehen bekam: Unverändert ging es in die zweite Halbzeit, in der jedoch wieder nur Feldvorteile vergeben wurden, ehe Fabian Menig aus Abseitsposition frei zum Kopfball kam (58.) und Niklas Heidemann aus 14 Metern Koczor direkt statt den freien Raum links und rechts des Keepers anvisierte (65.). Antwerpen wechselte dann zum ersten Mal nach 76 Minuten, als Rene Klingenburg verletzt vom Platz humpelte – seinen Platz nahm Martin Kobylanski ein, der jetzt 15 Minuten Zeit hatte zu beweisen, dass der Trainer 75 Minuten lang daneben lag. So ganz wollte das am Samstag nicht gelingen und weil auch der Lastminute-Schuss von Heidemann nur am Pfosten landete, blieb es beim 0:0. Kein Preußen-Tor in Jena – schade, dafür der erste Punkt seit fünf Spielen – besser als nichts.

FC Carl Zeiss Jena: Koczor - Eisenmann, Slamar, Kübler, Fl. Brügmann - Grösch (23. Böck), Eckardt, Volkmer (83. Gerlach), Wolfram - Starke, Fe. Brügmann (75. Tietz)

Preußen Münster: Schulze-Niehues - Scherder, Braun, Kittner - Heidemann, Klingenburg (76. Kobylanski). Pires Rodrigues, Menig - Akono, Dadashov, Hoffmann (91. Cueto)

Zuschauer: 3878