Vor allem die Offensivkräfte feilten am Notenschnitt. Nach 60 Minuten verlagerte dann der Gegner die Partie in den Zuständigkeitsbereich der Preußen-Defensive. Doch auch hier wurde nach allen Regeln der Fußballkunst gegrätscht und gerackert. Die Zensuren dokumentieren dann auch ein rundes Vergnügen in Halle. Drei Punkte gab es als Zugabe obendrauf.