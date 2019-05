Zwickau hat den längeren Atem – Preußen verlieren mit 0:2 und sind Achter

Lange Reise, kein Ertrag. Für den SC Preußen Münster endet die Saison mit einer 0:2 (0:0)-Auswärtsniederlage beim FSV Zwickau. Ronny König (73.) und Kevin Hoffmann (90.) trafen für die Hausherren. Diese schoben sich am SCP auf Platz sieben in der Schlusstabelle vorbei, Münster beendet die Spielzeit als Achter.

In der Nachbarschaft musste SF Lotte den Abstieg in die Regionalliga hinnehmen wie auch der VfR Aalen und Fortuna Köln. Auf den letzten Metern erwischte es zudem Energie Cottbus. In die 2. Bundesliga steigen der VfL Osnabrück und der Karlsruher SC auf, der SV Wehen Wiesbaden trifft in der Relegation auf den VfB Stuttgart.

Brandenburger im Visier

Beim SCP sickerte kurz vor der Partie durch, dass Nico Brandenburger von Absteiger Fortuna Köln kommen soll. Er wäre nach Okan Erdogan (VfB Oldenburg), Marco Hoffmeier (SV Lippstadt) und Fridolin Wagner (Werder Bremen II) der vierte Neuzugang für die nächste Spielzeit. Der 28-fache Junioren-Nationalspieler Brandenburger könnte im zentralen Mittelfeld der Preußen eine große Lücke schließen. Schließlich verlassen Rene Klingenburg (9 Tore) und Martin Kobylanski (19 Scorerpunkte) den Verein.

An dem gefährlichen Offensiv-Doppelpack zeigt Dynamo Dresden offenbar Interesse, Sportchef Ralf Minge bekam bei der Visite in Zwickau einen soliden Klingenburg zu sehen. Kobylanski fehlte verletzt. Zudem soll Dynamo Interesse an Zwickaus Torwart Brinkies haben. Als Falschmeldung entpuppte sich dagegen, dass der Präsident von Zweitligist Erzgebirge Aue, Helge Leonhardt, sich speziell für Münsters Abwehrchef Simon Scherder interessieren würde.

Fünf Umstellungen beim SCP

SCP-Trainer Marco Antwerpen stellte seine Mannschaft auf fünf Positionen um. Im Tor durfte Oliver Schnitzler ran, er vertrat Max Schulze Niehues. Und Schnitzler erwischte einen richtig guten Tag. Das Privatduell gegen Lion Lauberbach gewann er deutlich. Der Zwickauer schoss in der 16. Minute neben das Tor, später entschärfte Schnitzler zweifach gegen ihn. Münster hatte vor der Pause durch Niklas Heidemann (36.) und einen Schlenzer von Philipp Müller (37.) richtig gute Chancen zur Führung.

Nach dem Wechsel wollten die Gastgeber den Sieg etwas mehr als der SCP, zu wenig Gefahr konnten die Gäste erzeugen. Es war kein lauer Kick zum Saisonabschluss, aber der ganz große Druck fehlte. Erst klärte Schnitzler (46.) gegen Maik Könnecke. Münster fehlte nun die Entlastung, der FSV drängte weiter. Nach gut einer Stunde langte Schnitzler erneut zu, als Frick geschossen hatte. Noch stand die Null.

König und Hoffmann im Endspurt

Doch in der Schlussphase machte Zwickau Nägel mit Köpfen. Erst traf König (73.) auf Zuspiel von Kartalis, ehe in der Schlussminute der eingewechselte Kevin Hoffmann nach Flanke von Könnecke zum 2:0 vor 5849 Zuschauern verwandelte. „Am Ende ist der Sieg des FSV verdient“, sagte SCP-Coach Antwerpen. Er hatte ein Sonderlob für Schnitzler übrig. Am Ende verabschiedete sich der 47 Jahre alte Coach mit dem 0:2 und Tabellenrang acht vom SCP nach 18-monatiger Amtszeit.

Zwickau: Brinkies - Antonitsch (88. Hoffmann), Wachsmuth (76. Sorge), Gaul - Schröter (82. Barylla), Reinhardt, Frick, Kartalis - Könnecke - Lauberbach, König. - Trainer: Enochs, Reservebank: Sprang (Tor), Lange, Gaines, Bonga.

Münster: Schnitzler - Menig, Schweers, Scherder, Heidemann - Wiebe (75. Heinrich) - Klingenburg, Rodrigues Pires - Müller - Rühle (57. Hoffmann), Dadashov (57. Cueto). - Trainer: Antwerpen, Reservebank: Prinz (Tor), Borgmann, Tezel, Kittner

Tore: 1:0 König (73., Pass Kartalis), 2:0 Hoffmann (90., Flanke Könnecke). - Schiedsrichter: Stegemann (Bonn). - Zuschauer: 5745.