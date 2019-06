Der erste Aufgalopp des münsterischen Fußball-Drittligisten wurde von rund 1000 Zuschauern im Stadion "Lange Water" beguachtet. Der Gegner setzte sich zusammen aus Spielern von Fortuna, Borussia sowie Emsdetten 05.

Noch nicht einsatzbereit waren bei den Adlerträgern Nico Brandenburger (wegen leichter Zerrung) und Joel Grodowski (Magen-Darm-Probleme). Diese Startelf schickte SCP-Trainer Sven Hübscher auf Feld:

Das Publikum sah ein faires Spiel, in dem der Favorit in der 29. Spielminute durch ein Tor von Ugur Tezel in Führung ging. Da die Emsdettener Stadtauswahl im weiteren Spielverlauf gut verteidigte, gingen beide Teams bei der 1:0-Führung des SCP in die Halbzeitpause.

Zur zweiten Halbzeit wechselte SCP-Trainer Hübscher munter durch - und vertraute diesem Team:

Es folgte der Überraschungsmoment der Partie: Der Underdog bekam einen Elfmeter zugesprochen, den Hendrik Ohde in der 68. Spielminute zur Freude der heimischen Fans für Emsdetten United zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

Erst in der Schlussphase konnte der Favorit das Spiel noch zu seinen Gunsten entscheiden. SCP-Neuzugang Seref Özcan traf zum 2:1 (81. min), fünf Minuten später sorgte Kevin Rodrigues Pires mit seinem Tor zum 3:1 (86. min) für die Entscheidung.

Positiv aus münsterischer Sicht auch dies: Es verletzte sich kein Adlerträger. Diese Preußen-Spieler dürfen sich nach dem Testspielsieg nun auf einen trainingsfreien Sonntag freuen.