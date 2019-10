Auch wenn es im Kern eine Hiobsbotschaft ist, so gibt es doch einen positiven Aspekt vom SC Preußen Münster zu vermelden: Die sportliche Talfahrt des Drittligisten ist beendet. Weil es – und das ist die gruselige Wahrheit in dieser Halloween-Woche – in der Tabelle aktuell nicht mehr weiter abwärts gehen kann. Hinter dem Tabellen-19.