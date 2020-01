Der FC Schalke 04 bestand auf absoluter Geheimhaltung. Keine Ankündigung, keine Medien, sowieso keine Zuschauer. Am Tag nach dem 2:0-Erfolg des Bundesliga-Teams gegen Borussia Mönchengladbach war beim Test gegen Preußen Münster, der mit dem gleichen Resultat für Königsblau endete, die Riege im Einsatz, die am Freitag nicht in der Startelf gestanden hatte. Dazu kamen ein paar Talente. Also prominente Namen wie Jean-Clair Todibo, der kürzlich vom FC Barcelona ausgeliehen wurde, oder Guido Burgstaller und auch Keeper Alexander Nübel.

Die Preußen setzten 21 Stunden nach dem 2:0-Sieg gegen Regionalligist SC Verl erneut auf ein kluges Defensivverhalten und machten vieles richtig. „Ich habe eine sehr gute erste Halbzeit gesehen, in der wir kaum was zugelassen haben“, sagte Trainer Sascha Hildmann. „Immerhin standen auf der Gegenseite absolute Top-Profis. Im Großen und Ganzen bin ich froh über den Spielverlauf. Es waren gute Ansätze zu sehen, eine stabile Einheit.“

Vor der Pause hatten die Gelsenkirchener natürlich mehr Ballbesitz, der Drittligist hielt seinen Laden aber dicht. Echte Spitzengelegenheiten waren nicht zu verzeichnen.

Testspiel FC Schalke 04 – SC Preußen Münster 1/16 Die Preußen Okan Erdogan und Dominik Klann kämpfen mit Schalkes Guido Burgstaller ums runde Leder. Foto: Sebastian Sanders

Der künftige Bayern-Keeper Alexander Nübel wärmt seinen Hals. Foto: Sebastian Sanders

Schalkes Jean-Clair Todibo behauptet gegen Nico Brandenburger den Ball. Foto: Sebastian Sanders

Die Herren Trainer: Sascha Hildmann (Münster) und David Wagner (FC Schalke). Foto: Sebastian Sanders

Sehen Sie im Folgenden zahlreiche weitere Impressionen vom Testspiel. Foto: Sebastian Sanders

Die Führung der Gastgeber fiel kurios. Okan Erdogan schoss Alexander Rossipal an, der Ball tropfte vor Burgstallers Füße, und der Österreicher erzielte mühelos das 1:0 (51.). Zwei Minuten später legte Timo Becker das 2:0 nach (53.). Die beste SCP-Chance hatte Heinz Mörschel, der nach Anspiel von Lucas Cueto aber an Nübel scheiterte (63.).

SCP: Schulze Niehues (46. Prinz) – Scherder (46. Frenkert), Löhmannsröben (46. Erdogan), Rossipal – Tezel (46. Schauerte), Wagner (46. Rodrigues Pires), Brandenburger (46. Klann), Heidemann (46. Hoffmann) – Özcan (46. Cueto), Schnellbacher (46. Mörschel), Litka (46. Grodowski)