Und dann ging alles ganz schnell: Medizincheck am frühen Morgen absolviert, Auflösungsvertrag bei Hansa Rostock unterschrieben – prompt war er ein Preuße. Der vom Abstieg bedrohte heimische Drittligist hat sich noch vor dem wegweisenden Duell beim Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena (Samstag, 14 Uhr) die Dienste von Marco Königs gesichert.

Der Vollblutstürmer hatte noch am Mittwoch bei den Mecklenburgern trainiert. „Ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus“, freute sich der 29-Jährige diebisch über seine Rückkehr an die Hammer Straße. Von Januar 2012 bis Juni 2013 stand er erstmals für Münster unter Vertrag. „Marco ist ein sehr zweit- und drittligaerfahrener Spieler, der viel für die Mannschaft arbeitet“, so Sportchef Malte Metzelder, der den Transfer in letzter Instanz realisiert hat.

Zu seinem ersten Einsatz kam der alte „Neue“ auch schon: Im VIP-Raum packte er zusammen mit seinen Teamkollegen Lunchpakete für die Fans, die sich am Samstag in den organisierten Bussen mit auf den Weg nach Thüringen machen. Ein bisschen was Süßes und Gesundes, dazu ein Getränk – knapp 500 SCP-Anhänger werden auf dieser Tour mal so richtig verwöhnt.