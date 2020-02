Münster -

Von Alexander Heflik

Nullnummer im Preußenstadion - das war zu wenig für die Gastgeber. Münster reicht im Abstiegskampf dieses 0:0 gegen die Würzburger Kickers vor 5457 Zuschauern nicht wirklich weiter. Mit einem Sieg hätte man das 1:1 aus Kaiserslautern „vergoldet“. So aber konnte das Team von Trainer Sascha Hildmann nur für den Augenblick den Rückstand auf Rang 16 und den Chemnitzer FC auf sechs Zähler verkleinern. Chemnitz, Viktoria Köln, aber auch Großaspach und Jena spielen erst noch an diesem Wochenende. Im schlimmsten Fall beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer am Montag bereits neun Punkte.