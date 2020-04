Aus der Oberliga Westfalen haben Spitzenreiter SC Wiedenbrück, RSV Meinerzhagen, RW Ahlen, Eintracht Rheine und 1. FC Kaan-Marienborn Interesse.

Das Lizenzierungsverfahren ist dabei von den Anforderungen her mit dem der 3. Liga nicht vergleichbar. Galt die SG Wattenscheid 09 bislang als erster Absteiger, weil der Ex-Bundesligist Insolvenz angemeldet hat und vom Spielbetrieb abgemeldet wurde, so hat sich wohl für die SG eine Tür aufgetan. Laut Kicker-Sportmagazin kann der Club unter den just vom DFB verabschiedeten und aufgeweichten Bedingungen auf den Ligaverbleib hoffen – falls die Spielzeit abgebrochen und annulliert wird, sowie die Lizenz erteilt wird – Wattenscheid hat diese clevererweise vor der Corona-Krise beantragt.