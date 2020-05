Preußen nach Entscheidung für Liga-Neustart unter Termindruck

Münster -

Fußball-Drittligist SC Preußen Münster hat deutlich gemacht, welchen Termindruck der Deutsche Fußball-Bund mit seiner Entscheidung für den Drittliga-Neustart am 30. Mai erzeugt. In einer Pressemitteilung verweist der Verein auf noch ausstehende politische Entscheidungen, sich widersprechende Verfügungslagen in einzelnen Bundesländern und ungeklärte vertragsrechtliche Probleme bei einer Verlängerung der Saison über den 30. Juni hinaus.