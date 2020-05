Münster -

Beim Fußball-Drittligisten Preußen Münster hat am Samstag die erste der zwei vom DFB geforderten Corona-Testreihen begonnen. Läuft alles nach Plan, könnte das Team am Dienstag ins Mannschaftstraining einsteigen, um am 31. Mai fit für die Partie gegen den Halleschen FC zu sein.