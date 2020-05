Preußen Münster bereitet sich auf Re-Start vor

Die erste Testreihe am Samstag, die zweite am Montag - Preußen Münster ist coronafrei und durfte daher am Dienstag wieder das Mannschaftstraining aufnehmen. Die ersten Bilder stellte der Club zur Verfügung. Die Haarpracht bei manchem Kicker ist gewachsen.

Doch das war am Dienstag natürlich nicht die Hauptsache. Volle Konzentration auf das erste Match gegen einen direkten Rivalen. Die Münsteraner müssen sechs Punkte im Rennen um den Klassenerhalt aufholen. Gar nicht auszudenken, was im Falle einer Niederlage passiert.

Auftakt des Mannschaftstrainings: Preußen trainieren wieder 1/19 Der SC Preußen Münster durfte am Dienstag erstmals wieder im Team trainieren. Hier Seref Özcan am Ball. Foto: SCP

Wieder erlaubt: Zweikämpfe. Mit Okan Erdogan (l.) und Kevin Rodrigues Pires. Foto: SCP

Am Sonntag ist der Hallesche FC zu Gast in Münster. Foto: SCP

Die Ultras haben ein Plakat am Trainingsplatz aufgehangen. Foto: SCP

Da die erste Testreihe am Samstag und auch die zweite Montag ohne positives Ergebnis blieben, gab es grünes Licht für den Drittligisten. Foto: SCP

Routinier Ole Kittner mit langer Mähne. Foto: SCP

Kittner im Duell mit Özcan (l.) Foto: SCP

Alexander Rossipal hält noch etwas Abstand. Foto: SCP

Keeper Marian Prinz laufert im Tor. Foto: SCP

Die letzte echter Einheit hatte im März stattgefunden. Foto: SCP

Kittner hat gegen Rossipal das Nachsehen. Foto: SCP

Dominik Klann (r.) hilft aus. Foto: SCP

Ballkünstler Özcan. Foto: SCP

Anführer Jan Löhmannsröben am Ball. Foto: SC Preußen Münster

Kurze Pause für Joel Grodowski. Foto: SCP

Kittner erteilt Anweisungen. Foto: SCP

Özcan und Prinz hören gut zu. Foto: SCP

Co-Trainer Louis Cordes, Chefcoach Sascha Hildmann und Löhmannsröben. Foto: SCP

Nico Brandenburger beweist Kopfballstärke. Foto: SCP

Doch daran denkt niemand. Die Spieler des SCP versicherten, dass sie alle hellwach sind und an das kleine Wunder glauben.