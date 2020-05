Münster -

Fast drei Monate lang mussten die Preußen die Füße still halten. Nach der Corona-Pause geht es, aus Sicht der Clubbosse widerwillig, aber weiter in der 3. Liga. Das Heimspiel an diesem Sonntag gegen den Halleschen FC ist unglaublich wichtig im Rennen um den Klassenerhalt. Wir berichten live von der Partie (Anstoß: 14 Uhr).