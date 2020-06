Münster -

Die große Chance auf einen Bigpoint im Abstiegskampf ließen die Preußen am Mittwoch in Großaspach liegen. Vielleicht aber haben sie ein paar Körner gespart, denn der Gegner im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) ist ungleich schwerer: Aufstiegsanwärter FC Ingolstadt gastiert in Münster. Wir berichten live von der Partie.