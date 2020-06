Bittere Niederlage für Preußen Münster in Chemnitz

Chemnitz/Münster -

Abstiegskampf pur am Dienstagabend: In der 3. Liga trafen der Chemnitzer FC und Preußen Münster aufeinander. Die Entscheidung in dieser Partie fiel erst kurz vor Spielende: Mit 1:0 gewannen die Chemnitzer - durch ein Eigentor des SCP. Der Spielverlauf um Nachlesen.