Chemnitz -

Von Alexander Heflik

Schwere Zeiten für den SC Preußen Münster. Der Fußball-Drittligist gerät durch die 0:1-Auswärtsniederlage in Chemnitz wieder maximal in Bedrängnis. Das Eigentor von Simon Scherder in der 90. Minute traf die Adlerträger ins Mark. Am kommenden Samstag (20.6.) steht das schwere Auswärtsspiel bei Aufstiegsanwärter Eintracht Braunschweig auf dem Programm.