Braunschweig -

Von Thomas Rellmann

Es gab, gerade auswärts, wahrlich schon schlechtere Vorstellungen der Preußen in dieser Saison als am Samstag in Braunschweig. Auch in der Offensive zeigten sich viele Münsteraner überaus bemüht. Doch letztlich half auch alles Bemühen nicht. Die nächste Niederlage stand zu Buche.