Liveticker: Waldhof Mannheim - Preußen Münster

Mannheim -

Der SC Preußen Münster hat in dieser Woche mit dem Heimsieg gegen Mitkonkurrent FSV Zwickau einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gelandet und ist dem Klassenerhalt so ein Stück nähergekommen. Beim Gastspiel am Samstag (27.6.) bei Aufsteiger Waldhof Mannheim will der SCP einen weiteren Schritt zur Rettung machen. Anstoß ist um 14 Uhr - wir berichten live von der Partie.